Генератор ссылок Whatsapp

Номер: автоматическое сообщение: Создать ссылку

Ссылка:

Что это

У Whatsapp, также как у Telegram, можно поделиться ссылкой, только эта возможность скрытая и мало известная.

Она описана в документации: WhatsApp FAQ - Как пользоваться функцией «Прямая связь».

Укажите свой номер и получите эту ссылку, быстро и просто. Также, одной кнопкой её можно скопировать.

Ещё можно написать уже заранее заготовленное сообщение. Если указать только текст без номера, у пользователя откроется список его контактов, при выборе одного из них - этот текст будет отправлен.